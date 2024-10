Stand: 13.10.2024 15:47 Uhr An die Strohballen, fertig - los! Die Rollmeister von Ostfriesland

Ausdauer, Kraft und Geschick brauchen die 14 Teams im Wettbewerb um die "Strohballen-Rollmeisterschaft 2024" am Sonntag in Dornumersiel (Landkreis Aurich). Die Vierer-Teams müssen einen rund 250 Kilogramm schweren Strohballen bewegen. Nach Angaben des Veranstalters Dornumer Tourismus GmbH verfolgen Hunderte Schaulustige den Wettkampf. Dabei gilt es für die Teams, drei Disziplinen in jeweils möglichst kurzer Zeit zu bewältigen: auf gerader Strecke, beim Slalom-Parcours und in der Königsdisziplin "Deich hochrollen". Die "Strohballen-Rollmeisterschaft" gibt es seit 2011.

