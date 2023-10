Stand: 08.10.2023 19:40 Uhr Ostfriesland sucht die "Strohballen-Rollmeister"

Insgesamt 18 Teams sind am Sonntag in Dornumersiel (Landkreis Aurich) im Wettbewerb um den Titel "Strohballen-Rollmeister" angetreten. Hunderte Schaulustige verfolgten bei trockenem und teils sonnigem Wetter, wie sich die Viererteams in insgesamt drei Disziplinen schlugen. Die Teams mussten laut Veranstalter einen rund 300 Kilo schweren Strohballen über eine 80 Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit einen Deich hochrollen, mit dem Ballen einen Slalom-Parkour meistern und eine 80 Meter lange gerade Strecke zurücklegen. Ziel in allen drei Disziplinen war, in einer möglichst kurzen Zeit ins Ziel zu kommen. Die Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum, die den Wettkampf jährlich ausrichtet, bezeichnet die Meisterschaft als das "härteste Rennen Ostfrieslands".

