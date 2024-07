Stand: 28.07.2024 12:28 Uhr Alkohol am Steuer: Auto kollidiert mit Baum - vier Verletzte

Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer hat im Landkreis Vechta einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden vier Menschen verletzt - darunter der 23-jährige Fahrer schwer. Alle Verletzten kommen aus Löningen im Landkreis Cloppenburg. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen am frühen Sonntagmorgen in Visbek von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto war mit dem Heck gegen einen Baum geprallt und wurde daraufhin in einen Graben geschleudert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet worden, heißt es von der Polizei. Gegen den 23-Jährigen werde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Wagen wurde mit einem Kran aus dem Graben geborgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min