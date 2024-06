Stand: 21.06.2024 09:26 Uhr Aktionen an Raststätten gegen übermüdete Fahrer

Lkw- und Busfahrer sitzen oft übermüdet am Steuer. Auch unvorhersehbare Arbeitszeiten, unregelmäßige Fahrpläne und unzureichende Ruhepausen sind nach Angaben der Gewerkschaft ver.di Hauptursachen dafür, dass die Fahrer oft übermüdet sind. Deshalb will die Gewerkschaft am bundesweiten "Tag gegen Fahrermüdigkeit" am Freitag unter anderem auf den Raststätten Wildeshausen-Nord und Wildeshausen Süd (Landkreis Oldenburg) auf das Thema aufmerksam machen. Laut einer Studie der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) erklärte jeder dritte Fahrer, im vergangenen Jahr mindestens einmal hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Ver.di fordert unter anderem die Einhaltung des Rechts der Fahrer auf regelmäßige Rückkehr in ihre Heimatländer, kürzere Touren sowie bessere und sichere Infrastruktur auf Raststätten.

