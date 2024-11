Stand: 01.11.2024 15:05 Uhr Abschleppwagen von Parkplatz in Varel gestohlen: Zeugen gesucht

Einen Abschleppwagen ohne Anhänger haben Unbekannte von einem Parkplatz in Varel (Landkreis Friesland) gestohlen. Laut Polizei waren die Täter in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Autohauses "Am Tennisplatz" in Varel unterwegs und haben das Fahrzeug geklaut. Dieses hatte ein Friesländer Kennzeichen. Nun hofft die Polizei, dass Zeugen Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04451) 923 115 entgegen.

