Stand: 16.08.2024 08:45 Uhr A27 voll gesperrt - für den Bau einer neuen Brücke

Die A27 wird am Freitag ab 22 Uhr zwischen den Abfahrten Langwedel und Verden-Nord voll gesperrt. Bereits seit dem Morgen ist die in Fahrtrichtung Hannover gelegene Rastanlage Goldbach Süd gesperrt, weil die Weiterfahrt von dort aus während der Sperrung nicht möglich sein werde, teilte der Autobahnbetreiber mit. Am Montag soll die Strecke ab 5 Uhr wieder frei sein. Grund dafür ist den Angaben zufolge der Neubau einer Brücke, die zwischen Langwedel und Langwedelermoor über die Autobahn führt. Der Verkehr soll über ausgeschilderte Ausweichstrecken umgeleitet werden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2024 | 08:30 Uhr