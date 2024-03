Stand: 05.03.2024 14:59 Uhr A27 nach Unfall bei Hagen im Bremischen wieder frei

Die A27 bei Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) ist wieder frei. Die Strecke war nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel in Richtung Cuxhaven für mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei war gegen 8.40 Uhr ein Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da die Umleitung zwischen Hagen und Uthlede wegen einer Baustelle ebenfalls gesperrt war, kam es zu langen Staus.

