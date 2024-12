Stand: 23.12.2024 11:51 Uhr A27 bei Nordholz: Falschfahrer wendet auf der Autobahn

Nur durch eine Vollbremsung und das Ausweichen über den Seitenstreifen konnte ein 40-Jähriger gerade noch einen Zusammenstoß verhindern: Direkt vor ihm auf der A27 stand am Sonntagabend ein Auto quer auf dem Haupt- und Überholstreifen. Im Rückspiegel habe der 40-Jährige dann beobachtet, dass der Wagen anschließend auf dem Überholfahrstreifen in entgegengesetzter Richtung weiterfuhr, so die Polizei. Anscheinend habe der Pkw kurz hinter der Anschlussstelle Nordholz (Landkreis Cuxhaven) einfach mitten auf der Autobahn gewendet. Der 40-Jährige rief die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die ebenfalls gefährdet wurden beziehungsweise den Fahrer gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04743) 9280 zu melden.

Weitere Informationen A29: Falschfahrer verursacht Beinahe-Unfall in Baustelle Er kam einer Autofahrerin im einspurigen Bereich des Brücken-Neubaus über die Hunte entgegen. Sie wich in die Baustelle aus. (15.12.2024) mehr

