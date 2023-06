Stand: 19.06.2023 11:33 Uhr A27: Niesattacke am Steuer - Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der A27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) ist am Montagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte der 24-Jährige am Steuer einen Niesattacke erlitten und in der Folge die Kontrolle über das Auto verloren. Der Wagen prallte daraufhin in die Seitenschutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Die A27 in Fahrtrichtung Walsrode wurde in der Folge für die Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

