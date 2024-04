A1 nach Unfall gesperrt: Schwertransporter kollidiert mit Lkw Stand: 10.04.2024 08:21 Uhr Die A1 zwischen Bremen-Brinkum und dem Dreieck Stuhr ist nach einem Unfall gesperrt. Ein Militär-Schwertransporter hatte einen Lkw gerammt. Der Fahrer des Lastwagens wurde verletzt.

Bei dem Militär-Schwertransporter war ein Reifen geplatzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Schwertransporter geriet daraufhin ins Schleudern und rammte den Lkw, der wiederum in die Mittelleitplanke gedrückt wurde. Dabei wurde das Führerhaus abgerissen, es ragte in die Gegenfahrbahn. Trümmerteile flogen durch die Luft und verteilten sich auf der Fahrbahn. Drei Autofahrer fuhren mit ihren Pkw über die Fahrzeugteile. Die Autos wurden teils schwer beschädigt. Der Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Er wurde leicht verletzt.

A1 nach Unfall bei Bremen gesperrt - wie lange ist unklar

Das Trümmerfeld auf der A1 erstreckt sich auf mehr als 300 Meter. Wie lange dieAutobahn gesperrt bleibt, konnte die Polizei heute Morgen noch nicht sagen. Die Umleitung in Richtung Bremen führt über die B322, B51 Brinkum und B6. In Richtung Osnabrück ist eine Spur wieder frei.

