Stand: 03.03.2024 14:52 Uhr A1: Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach Mitternacht auf Höhe der Gemeinde Harpstedt im Landkreis Oldenburg. Ein 27-Jähriger war auf ein anderes Auto aufgefahren, beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Unmittelbar danach fuhr ein 51-jähriger Hamburger mit seinem Auto in die beiden liegen gebliebenen Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitt der 27-jährige Mann aus Uelzen tödliche Verletzungen. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Bocholt (Nordrhein-Westfalen), dessen 33-jähriger Beifahrer sowie der 51-Jährige zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Autobahn 1 war nach Polizeiangaben bis in die Morgenstunden gesperrt.

