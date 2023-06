Stand: 14.06.2023 09:37 Uhr 90-Jähriger wendet Auto: Motorradfahrerin schwer verletzt

Ein 90-jähriger Autofahrer hat in Wilhelmshaven bei einem Wendemanöver einer Motorradfahrerin die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht. Der Senior fuhr vom Parkstreifen quer über die Straße, um in der Gegenrichtung weiterzufahren. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß flog die 17-Jährige über das Auto auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Gegen den 90-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungen eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

VIDEO: Wilhelmshaven: 17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt (14.06.2023) (1 Min)

14.06.2023