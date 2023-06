Stand: 26.06.2023 21:23 Uhr 86-Jährige übersieht Motorradfahrer - Mann stirbt an Unfallort

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 86-jährige Autofahrerin den Mann beim Abbiegen übersehen. Bei der Kollision wurde der 59-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz Rettungsmaßnahmen der Ersthelfer noch am Unfallort starb. Weshalb die Frau den Motorradfahrer übersah, ist noch unklar.

