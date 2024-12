Stand: 11.12.2024 12:47 Uhr 81-Jährige stirbt bei Brand von Wohnhaus in Hambergen

Eine 81-Jährige ist am Dienstagabend bei einem Wohnhausbrand in Hambergen (Landkreis Osterholz) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben am Mittwoch entdeckten Nachbarn am frühen Abend offene Flammen am Haus. Die Feuerwehr war demnach schnell vor Ort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitet. Ein Betreten das Hauses sei nicht möglich gewesen. Während gelöscht wurde, seien die Zwischendecke und Teile des Dachstuhls eingestürzt. Später fanden die Einsatzkräfte die 81-jährige Bewohnerin leblos im Gebäude und konnten nur noch den Tod feststellen, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen der genauen Todesursache und der Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

