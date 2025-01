Stand: 02.01.2025 16:04 Uhr 80-Jähriger wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist in Rastede (Landkreis Ammerland) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Dienstag eine Straße überquert, als eine Autofahrerin rückwärts von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Ihr Auto erfasste den Mann, dieser stürzte demnach zu Boden. Eine Ärztin und eine Krankenschwester, die zufällig in der Nähe waren, versorgten den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort sei er in der Nacht auf Donnerstag verstorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

