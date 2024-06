Stand: 19.06.2024 20:38 Uhr 77 Jahre alter Radfahrer stirbt bei Kollision mit Wohnmobil

Im Wittmunder Stadtteil Carolinensiel hat sich am Mittwoch ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer eines E-Bikes beim Überqueren einer Landstraße ein Wohnmobil übersehen. Der 77-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst. Dessen 45-jähriger Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können, hieß es. Der 77-Jährige aus dem Landkreis Göttingen wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

