Stand: 16.09.2024 19:33 Uhr 65-Jähriger stürzt mit Auto in Kanal - und stirbt

In Ostrhauderfehn ist ein Pkw am Montagmorgen von der Straße abgekommen und in einen Kanal gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 65 Jahre alte Fahrer nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus - darauf deuteten Zeugenaussagen hin, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und dann langsam in den Uferbereich des dortigen Kanals geraten bis es ins Wasser stürzte. Der Fahrer sei allein in dem Pkw unterwegs gewesen. Wie genau es zu dem Unfall kam, will die Polizei nun herausfinden.

