Stand: 18.12.2023 10:09 Uhr 45-Jähriger löst Leinen: Zwei Schiffe kollidieren

Ein 45-jähriger Mann hat am Sonntag im Oldenburger Hafen die Leinen eines Binnenschiffes gelöst. Er ließ sich mit dem Schiff auf der Hunte treiben, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Wegen der Strömung prallte das Schiff gegen ein Seeschiff. Dadurch wachte die Besatzung des Binnenschiffes auf. Der Schiffsführer konnte es an die Spundwand zurück navigieren. Den Schaden schätzt die Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass auf den Schiffen Menschen arbeiten und leben. In diesem Fall wurden drei Menschen auf dem Binnenschiff in Gefahr gebracht, darunter ein neunjähriges Kind. Auch auf dem Seeschiff haben fünf Menschen unter Deck geschlafen oder gearbeitet.

