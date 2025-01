350.000 Euro Schaden: Feuer zerstört Scheune mit Fahrzeugen Stand: 06.01.2025 11:12 Uhr In der Nacht zu Sonntag ist eine Scheune in Asendorf (Landkreis Diepholz) niedergebrannt. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten schätzen den Schaden auf 350.000 Euro.

Kurz nachdem die Feuerwehr in der Nacht in Asendorf angekommen ist, stürzte die Scheune ein. In der Halle standen Fahrzeuge, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Verletzte gab es demnach nicht. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass der Brand auf das benachbarte Gebäude, das auch als Wohnhaus genutzt wird, übergreift. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz.

Mehr als 130 Einsatzkräfte vor Ort

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur brennenden Scheune fuhren, konnten sie die Flammen bereits aus weiter Entfernung sehen. Zudem hörten sie nach eigenen Angaben mehrere Explosionen. Umgehend forderten sie an, von benachbarten Ortsfeuerwehren unterstützt zu werden. Insgesamt halfen mehr als 130 Einsatzkräfte aus sieben Ortsfeuerwehren dabei, den Brand zu löschen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2025 | 09:30 Uhr