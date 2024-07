Stand: 21.07.2024 16:55 Uhr 32-Jähriger fährt mit Roller kilometerweit über die Autobahn

Ein 32-Jähriger ist mit einem Motorroller auf der A27 von Bremen fast bis nach Langwedel (Landkreis Verden) gefahren. Der Mann hatte sich den Roller laut Polizei in der Hansestadt gekauft und wollte am Samstagabend damit nach Hause fahren. Das Fahrzeug dürfe jedoch nur maximal 45 Stundenkilometer fahren, zudem habe der neue Besitzer weder Führerschein noch Versicherung und entsprechendes Kennzeichen für den Roller gehabt, so die Polizei. Weil der Mann auf der Autobahn dann "selbst feststellte, dass sein Tempo so gar nicht zu den anderen Verkehrsteilnehmern passte", habe er sich entschieden, auf dem Pannenstreifen weiter zu fahren. Eine Streife der Autobahnpolizei leitete den 32-Jährigen schließlich auf die Rastanlage Goldbach. Dem Mann drohen laut Polizei nun mehrere Strafverfahren.

