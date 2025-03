Stand: 18.03.2025 08:31 Uhr 26-Jähriger randaliert in Lohne und verletzt einen Polizisten

Bei dem Versuch einen offenbar verwirrten Mann von einer Landstraße zu retten, ist am Montagabend in Lohne (Landkreis Vechta) ein Polizist verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 26-Jähriger laut schreiend mitten auf der Straße herumgelaufen. Ein Streifenwagen der Polizei versuchte den Mann zu stoppen. Schließlich brauchte es mehrere Polizisten, um den Mann zu bändigen, heißt es. Der 26-Jährige wehrte sich laut Polizei mit Bissen, Faustschlägen und Tritten. Ein 40-jähriger Polizist sei dabei verletzt worden und nun einige Tage dienstunfähig. Der verwirrte Randalierer kam in Polizeigewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min