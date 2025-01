Stand: 03.01.2025 19:04 Uhr 25-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Barßel

Ein 25-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Barßel (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erfasste ein Autofahrer den Mann am Donnerstagnachmittag. Den Angaben zufolge befuhr der 74-Jährige die Ankerstraße in Fahrtrichtung Elisabethfehn. In diesem Bereich lief auch der 25-Jährige, rechtsseitig der Fahrbahn in gleiche Richtung. Zum Unfallzeitpunkt habe wegen des Wetters schlechte Sicht geherrscht, so die Polizei. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Die Psychosoziale Notfallversorgung kümmerte sich um unter Schock stehende Ersthelfer und Angehörige.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min