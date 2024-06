Stand: 28.06.2024 12:14 Uhr 23-Jähriger wird in Bremen mit Nacktfotos erpresst

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Bremen Opfer von Betrügern geworden. Über Soziale Medien sei er mit einer Frau in Kontakt gekommen, teilte die Polizei mit. Gegenseitig habe man sich Nacktfotos voneinander geschickt. Kurz darauf meldete sich über den Nutzernamen der Frau ein fremder Mann. Dieser forderte Geld und drohte dem 23-Jährigen, die intimen Fotos an dessen Kontakte zu versenden. Der junge Mann ließ sich aber nicht erpressen, ging stattdessen zur Polizei und erstattete Anzeige.

