Stand: 15.01.2024 08:59 Uhr 20-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Oldenburg

Ein 20-jähriger Autofahrer ist in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) frontal gegen einen Baum gefahren und an den Unfallfolgen gestorben. Laut Polizei ist noch unklar, warum der Mann am Sonntagabend auf der B213 in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Unfallfahrer den Angaben zufolge aus seinem zerstörten Wagen. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der aus der Gemeinde Ganderkesee stammende Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.01.2024 | 06:30 Uhr