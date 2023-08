Stand: 14.08.2023 16:07 Uhr 20-Jähriger fährt in Tempo-70-Zone weit mehr als doppelt so schnell

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist im Landkreis Wesermarsch fast 120 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der junge Mann auf der B212 zwischen Brake und Lemwerder geblitzt. In einer Tempo-70-Zone war er mit 191 Kilometern pro Stunde unterwegs. Nach Abzug der Toleranz überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit damit noch um 115 Stundenkilometer. Der 20-Jährige muss ein Bußgeld von mindestens 700 Euro zahlen, darf drei Monate kein Auto fahren und bekommt zwei Punkte in Flensburg. Weil er sich noch in der Probezeit befindet, steht ihm zudem eine Nachschulung bevor.

14.08.2023