19-Jährige stirbt bei Unfall im Landkreis Wesermarsch

In Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen eine 19-jährige Autofahrerin gestorben. Die Frau war aus Richtung Langwarden kommend in Richtung Ruhwarden unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor und in einen Straßengraben fuhr. Das teilte die Polizei mit. Ersthelfer befreiten die 19-Jährige demnach aus dem Fahrzeug. Reanimationsversuche blieben allerdings erfolglos, der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Bei der Rettungsaktion kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

