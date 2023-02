Stand: 23.02.2023 08:55 Uhr 18-Jährige stirbt bei Unfall auf Oldenburger Stadtautobahn

Bei einem Unfall auf der Oldenburger Stadtautobahn A293 ist am Mittwochnachmittag eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die junge Frau soll auf der linken Spur unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Anschlussstelle Oldenburg-Nadorst kam sie laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke ins Schleudern. Die 18-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das Trümmerfeld habe sich über rund 200 Meter erstreckt, so die Polizei, auch die gegenüberliegende Fahrbahn sei betroffen gewesen. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die A 293 daher in dem Bereich voll gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer (04402) 933-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

