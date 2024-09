Stand: 15.09.2024 11:49 Uhr 17-Jähriger flieht auf Motorrad - und kollidiert mit Polizeiauto

Ein manipuliertes Kfz-Kennzeichen an einem Motorrad hat am Samstag Polizisten bei Großheide (Landkreis Aurich) aufmerksam werden lassen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, habe dieser jedoch Gas gegeben und sei mit waghalsigen Fahrmanövern geflüchtet, teilte die Polizei mit. Unterwegs verursachte der Biker demnach einen Autounfall, setzte seine Flucht aber zunächst fort. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte er schließlich in Großheide mit einem Streifenwagen. Dabei verletzte sich der 17-Jährige am Bein. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Der junge Mann aus dem Landkreis Aurich wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ein. Zudem muss sich der 17-Jährige wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min