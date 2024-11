Stand: 27.11.2024 17:00 Uhr 15-Jähriger greift Mitschüler in Bremen mit Taschenmesser an

In Bremen hat am Mittwoch ein 15-Jähriger einen 17 Jahre alten Mitschüler mit einem Taschenmesser angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll am Mittwochmorgen ein Streit zwischen den Schülern auf der Schultoilette eines Gymnasiums eskaliert sein. Daraufhin habe der 15-Jährige seinem Mitschüler mit einem Taschenmesser mehrere Schnittwunden zugefügt, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige sei demnach zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der 15-Jährige ist den Angaben zufolge nach der Tat geflogen, seine Identität ist der Polizei aber bekannt. Bislang ist unklar, welche Konsequenzen ihm drohen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0421) 362-38 88 zu melden.

