Stand: 15.09.2024 12:21 Uhr 14-Jähriger entwendet Auto und verunglückt bei Fluchtversuch

Die Polizei hat in Aurich einen erst 14 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Der Jugendliche war den Angaben zufolge am Samstagmittag bei einer Verkehrskontrolle aufgeflogen. Beim Versuch, mit dem Wagen zu fliehen, prallte er gegen einen Metallpfosten. Anschließend versuchte der 14-Jährige zu Fuß zu flüchten, konnte aber von Beamten gestoppt werden. Dem Jugendlichen aus Ihlow (Landkreis Aurich) wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die Polizei verwies auf "vorliegende Hinweise für den Konsum von Betäubungsmitteln". Den 14-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, hieß es. Unter anderem geht es dabei auch um die Entwendung des Autos: Den Wagen hatte er laut Polizei am späten Freitagabend "unbefugt" von einem Familienangehörigen genommen. Die sei auch zur Anzeige gebracht worden.

