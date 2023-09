Stand: 01.09.2023 14:38 Uhr 14-Jährige fällt aus Fenster von Schule - schwer verletzt

In Twistringen (Landkreis Diepholz) ist am Freitagmittag eine Schülerin aus einem Fenster einer Haupt- und Realschule gestürzt. Bei dem Sturz aus dem ersten Stock wurde die 14-Jährige laut Polizei schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die betroffene Schulklasse und weitere Schülerinnen und Schüler seien danach von Lehrern betreut worden. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt, geht nach ersten Erkenntnissen aber von einem Unfall aus.

