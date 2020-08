Stand: 06.08.2020 13:14 Uhr - Hallo Niedersachsen

Bombast bis Ballade: Ewigheim in Hildesheim

Diary Of Dreams treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

Die Metal-Band Ewigheim aus Thüringen gründete sich im Jahr 1999 und wuchs bis heute auf vier Bandmitglieder an. Seither sind Allen, Yantit, Markus Stock und Peter Haag sehr erfolgreich darin, sich dem allgegenwärtigen Zeitgeist nicht zu unterwerfen und produzieren Alben mit einer unverwechselbaren Identität. Ob Bombast, Doom, Ballade oder elektronischer, versetzter Rock: Ewigheim verdrängen Hörgewohnheiten und fördern mit ihrer Musik das Unerwartete. Dabei sind ihre Lieder gerne mal düster, aber tanzbar.

Kurzprofil Ewigheim Gründung 1999 Genre Metal Gesang, Schlagzeug Allen B. Konstanz Gitarre Ronny "Yantit" Fimmel Lead-Gitarre Markus Stock Bass Peter Haag

