Stand: 01.10.2024 14:16 Uhr iPhone meldet Unfall in Visselhövede - Hilfe für Fahrer kommt zu spät

Am Dienstagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall bei Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ums Leben gekommen. Zuvor hatte die Feuerwehrleitstelle einen automatischen Anruf eines iPhones erhalten, das einen schweren Verkehrsunfall erkannt hatte, wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg mitteilte. Auf der Kreisstraße zwischen Wittorf und Lüdingen fanden die Rettungskräfte dann den 39-jährigen Mann, der in einem Transporter eingeklemmt war. Das Auto war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers auf der Gegenfahrbahn in einen Baum gekracht. Die Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Wrack. Er war jedoch so schwer verletzt, dass er im Rettungswagen starb. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Kreisstraße für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

