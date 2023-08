Zwei Tote auf Feldweg: Staatsanwaltschaft beantragt Obduktion Stand: 03.08.2023 17:52 Uhr Nach dem Fund von zwei Leichen an einem ausgebrannten Pkw bei Salzhausen (Landkreis Harburg) ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beantragt.

Das Amtsgericht Lüneburg wird in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Leichen des Mannes und der Frau in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Ein Sprecher der Behörde sagte dem NDR Niedersachsen, er gehe davon aus, dass das Gericht dem Antrag zustimmen werde. Bei den Toten handle es sich um eine 44-Jährige und einen 74-Jährigen. Die beiden seien Ex-Partner, die in der Region gewohnt hätten. Die Spurenlage deute darauf hin, dass zunächst der Mann die Frau getötet habe, sagte der Polizeisprecher. Wie, ist unklar. Danach soll er das Auto am Heck in Brand gesetzt und sich anschließend selbst mit einer großkalibrigen Schusswaffe, die die Polizei vor Ort sichergestellt hat, getötet haben.

Leichnam der Frau verbrennt

Eine Zeugin hatte die Polizei am Mittwochmorgen alarmiert, weil zwei leblose Menschen neben zwei Autos auf einem Feldweg liegen sollten. Ein Auto stehe in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, entdeckten Einsatzkräfte die Leichen eines Mannes und einer Frau, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge so schnell aus, dass der Leichnam der Frau verbrannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Hinweis der Redaktion: Die Entscheidung über die Obduktion obliegt dem Amtsgericht. In einer früheren Fassung des Textes hatten wir dies dem Landgericht zugeschrieben. Wir haben den Sachverhalt im Text korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Suizidgedanken? Es gibt Auswege Sie sind depressiv und finden keinen Ausweg? Vielleicht denken Sie darüber nach, sich das Leben zu nehmen? Dann melden Sie sich dort, wo Ihnen geholfen wird! Sie können sich - auch anonym - per Telefon, Mail, Chat oder in einem persönlichen Gespräch mitteilen. Ihre Gespräche werden vertraulich behandelt.



Diese Angebote stehen natürlich auch allen offen, die Bekannte oder Freunde haben, die suizidgefährdet sein könnten.



Bundesweite Beratungsangebote:



Telefonseelsorge: anonyme und kostenfreie Chat- und Mailberatung und Telefonberatung unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222

anonyme und kostenfreie Chat- und Mailberatung und Telefonberatung unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 Kinder- und Jugendtelefon " Nummer gegen Kummer ": anonyme und kostenlose Online-Beratung und Telefonberatung unter 116 111 (montags bis samstags 14 bis 20 Uhr)

" ": anonyme und kostenlose Online-Beratung und Telefonberatung unter 116 111 (montags bis samstags 14 bis 20 Uhr) Elterntelefon "Nummer gegen Kummer" : anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0800 - 111 0 550

: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0800 - 111 0 550 Elternstress-Telefon des Kinderschutzbundes Mecklenburg-Vorpommern: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0385 - 479 1570

des Kinderschutzbundes Mecklenburg-Vorpommern: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0385 - 479 1570 Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS): 030 - 31 01 89 60

(NAKOS): 030 - 31 01 89 60 Muslimisches Seelsorgetelefon: 030 / 44 35 09 821 (24h)

Weitere Unterstützungsangebote im Netz:



U25-Chatberatung der Caritas: anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.

anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Jugendnotmail: anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche bis 19 Jahre.

anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche bis 19 Jahre. Hoffnungswiese: anonyme und kostenlose Online-Beratung.

anonyme und kostenlose Online-Beratung. Sorgenmail: themenoffene Online-Beratung.

Informationsangebote zum Thema Depression:



Ihr habt weitere Fragen zum Thema Depression? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet neben einem



Hilfsangebote bei Gewalt gegen Frauen und sexueller Belästigung:



Hilfetelefon: anonyme und kostenfreie Telefonberatung unter 08000 - 116 016 sowie Chat- und Mailberatung

anonyme und kostenfreie Telefonberatung unter 08000 - 116 016 sowie Chat- und Mailberatung Polizei-Beratung: Informationen zum Thema häusliche Gewalt

Informationen zum Thema häusliche Gewalt Frauenhaus-Koordinierung: Informationen zu Frauenhäusern in Deutschland

Informationen zu Frauenhäusern in Deutschland Opfertelefon: vom Weißen Ring unter 116 006 Ihr habt weitere Fragen zum Thema Depression? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet neben einem Selbsttest , der jedoch keine medizinische Diagnose ersetzt, auch ein Info-Telefon unter 0800 - 33 44 533 an.

