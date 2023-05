Stand: 27.05.2023 19:36 Uhr Zwei Pkw kollidieren: Unfall in Visselhövede mit fünf Verletzten

In Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist es am frühen Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierten am Ortseingang von Wittorf zwei Autos nach einem missglückten Überholvorgang. Demnach wollte ein Pkw-Fahrer nach links in eine Straße abbiegen, während das links neben ihm fahrende Auto gleichzeitig zum Überholen ansetzte, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Pkw kamen an Straßenbäumen der B440 zum Stehen. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mit mindestens leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Fahrer des ersten Pkw musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Möglicherweise erlitt er schwere Verletzungen. Eine Passantin gab sich als Notärztin zu erkennen und konnte somit die Einsatzkräfte unterstützen. Während der Bergungsarbeiten wurde die Straße weiträumig abgesperrt.

