Zwei Lkw umgekippt - A39 und A7 Richtung Hamburg voll gesperrt Stand: 26.03.2025 11:25 Uhr Gleich zwei Autobahnen im Norden Niedersachsens müssen am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Hamburg nach Unfällen gesperrt werden - die A39 am Maschener Kreuz und die A7 bei Bispingen.

Auf der A7 ist am Morgen ein Lkw verunglückt, der Beton geladen hatte. Der Abschnitt zwischen Schneverdingen und Bispingen ist deshalb bis voraussichtlich 15 Uhr voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Sie bittet, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. Der Lkw-Fahrer wurde nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Blutprobe angeordnet. Der 46-jährige Fahrer hatte offenbar aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er fuhr nach bisherigen Erkenntnissen erst gegen die Mittelschutzplanke, dann durchbrach er die Außenschutzplanke und kippte mit dem Gespann in den Grünstreifen. Auch bei Göttingen gibt es auf der A7 noch Behinderungen nach einem Unfall mit vier Lkw am Montagabend.

A39 bei Maschen voll gesperrt

Auch die A39 ist in Richtung Hamburg gesperrt - zwischen Maschen und Maschener Kreuz. Laut Autobahnpolizei ist am Morgen ein Sattelzug umgekippt. Der Lkw liegt auf zwei Fahrspuren. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Autobahn demnach am Mittwoch voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lkw sei beim Abbiegen auf die Autobahn aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt, heißt es.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2025 | 09:30 Uhr