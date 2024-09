Stand: 02.09.2024 10:47 Uhr Zu Unrecht Corona-Hilfen kassiert? Betrugs-Prozess in Tostedt

Vor dem Amtsgericht Tostedt (Landkreis Harburg) muss sich am Montag ein 59-Jähriger wegen möglichen Subventionsbetrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Geschäftsführer eines Weinhandels in Buchholz in der Nordheide vor, mehr als 20.000 Euro Corona-Hilfen zu Unrecht kassiert zu haben. Ein zweites Verfahren gegen den Mann schließt sich an: Darin geht es um Geldwäsche und einen Schaden von rund 200.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft will den Betrag bei der Buchholzer Firma abschöpfen.

Weitere Informationen Frau soll fast 400.000 Euro Corona-Hilfen erschlichen haben Die 44-Jährige aus Bohmte steht wegen Subventionsbetrugs und verschleppter Insolvenz in Osnabrück vor Gericht. (31.01.2024) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.09.2024 | 08:30 Uhr