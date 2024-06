Stand: 12.06.2024 07:58 Uhr Wohnungsbrand im Vorbeifahren entdeckt und Bewohner gerettet

In Helmste in der Gemeinde Deinste (Landkreis Stade) hat ein Feuerwehrmann im Vorbeifahren am Dienstag einen Wohnungsbrand entdeckt. Nachdem er den Bewohner aus der Wohnung brachte, alarmierte er seine Kollegen, berichtet die Feuerwehr Fredenbeck. Insgesamt 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte seien angerückt, um den Brand zu bekämpfen. Sie hätten verhindert, dass sich das Feuer auf die Nachbarwohnungen ausbreitete. Die vorsorglich evakuierten Nachbarn hätten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 75.000 Euro. Zur Brandursache wird jetzt ermittelt.

