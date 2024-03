Stand: 22.03.2024 08:35 Uhr Wohnmobilisten wählen Stellplatz in Niedersachsen erneut auf Platz 1

Der Stader Wohnmobilstellplatz am Schiffertor ist das dritte Jahr in Folge als bester deutscher Stellplatz in der Kategorie 51 bis 80 Plätze ausgezeichnet worden. Das teilte die Stader Marketing- und Tourismus-Gesellschaft mit. Die Leserinnen und Leser des Magazins "Promobil" hätten darüber abgestimmt und den Stellplatz in seiner Größenordnung auf Platz eins gewählt. "Promobil" sei Europas größtes Reisemobil-Magazin. Die Auszeichnung nahm das Team des Stellplatzes den Angaben zufolge bereits im Februar auf einer Reise-Messe in Nordrhein-Westfalen entgegen. Stade mit seinen insgesamt drei Stellplätzen sei generell bei Campern beliebt, so die Tourismus-Gesellschaft. Demnach haben im vergangenen Jahr knapp 39.030 Camper in der Stadt übernachtet - so viele wie nie zuvor.

