Stand: 12.10.2021 09:01 Uhr Wischhafen: Unbekannter überfällt Supermarkt

In Wischhafen (Landkreis Stade) ist am Montagabend ein Supermarkt überfallen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers betrat ein maskierter Mann kurz vor Geschäftsschluss als letzter Kunde den Discounter. Im Leergutlager bedrohte er mehrere Mitarbeiter mit einem Messer und sperrte er sie in der Toilette ein. Anschließend zwang der Täter den Filialleiter, den Tresor zu öffnen. Der Unbekannte entwendete mehrere Taschen mit Bargeld und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Polizei zu melden.

