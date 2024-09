Stand: 19.09.2024 08:47 Uhr Nach Tötungsdelikt in Fredenbeck: Prozessbeginn in Stade

Vor dem Landgericht Stade muss sich seit Donnerstag ein 42-jähriger Mann wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im April in Fredenbeck (Landkreis Stade) einen 45-jährigen Familienvater an der Wohnungstür zunächst beschimpft und anschließend mit einem Messer angegriffen zu haben. Das Opfer starb. Der Angeklagte stellte sich kurze Zeit später selbst der Polizei. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann zur Tatzeit schuldunfähig war. Das Gericht werde deshalb prüfen, ob der Angeklagte in einer Psychiatrie untergebracht werden muss.

