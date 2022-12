Stand: 07.12.2022 06:49 Uhr Wird das Designer Outlet Soltau doppelt so groß?

Die Stadt Soltau möchte, dass das Designer Outlet Center an der A7 vergrößert wird. Das gefällt allerdings nicht allen in der Region. An diesem Mittwoch haben sie die Möglichkeit, ihre Bedenken beim behördlichen Erörterungstermin in der Alten Reithalle Soltau vorzutragen. Im Kern geht es um die Frage, ob das Outlet Center um 5.000 Quadratmeter erweitert werden darf - also um etwa die Hälfte der jetzigen Fläche. Dazu sind nach Angaben der Stadt Soltau 63 Stellungnahmen eingegangen, unter anderem von der Stadt Lüneburg. Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) befürchtet vor allem, dass ein vergrößertes Soltauer Outlet Center Besucher und damit Kaufkraft aus Lüneburg abziehen würde. Außerdem kritisiert sie, dass dadurch unnötiger Autoverkehr entstünde. Im Gegensatz dazu will Soltaus Bürgermeister Olaf Klang (parteilos) das Outlet unbedingt erweitern. In Soltau sieht man die Gefahr, dass die Innenstadt ausbluten könnte, ausdrücklich nicht: Das sei in den vergangenen Jahren durch das Outlet auch nicht geschehen, heißt es.

