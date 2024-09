Stand: 13.09.2024 10:07 Uhr Wasserschutzpolizei Scharnebeck kontrolliert vermehrt auf Elbe

Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck verstärkt in der nächsten Woche ihre Kontrollen auf der Elbe und dem Elbe-Seitenkanal. Nach eigenen Angaben wollen die Beamten dabei überprüfen, ob Schiffsführer umweltgefährdende Stoffe ins Wasser ablassen. Außerdem wollen sie aufklärende Gespräche führen. So sei es zum Beispiel erlaubt, Waschwasser oder Küchenabfälle in bestimmtem Umfang im Wasser entsorgen. Für Ölschlamm oder Abfälle aus dem Maschinenraum gelte das jedoch nicht. Derzeit laufen bundesweit Aktionstage der Wasserschutzpolizeien zum Gewässer- und Umweltschutz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.09.2024 | 08:30 Uhr