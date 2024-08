Stand: 24.08.2024 10:28 Uhr Von Auto erfasst - Teenager schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B73 in der Nähe von Stade ist am Freitag ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 40-jähriger Autofahrer den Teenager mit seinem Wagen erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen war der Teenager im Grünstreifen neben der Bundesstraße unterwegs, teilte die Polizei weiter mit. Er wollte offenbar die Straße überqueren und trat zwischen wartende Fahrzeuge - der Verkehr in Richtung Hamburg stockte zu dem Zeitpunkt. Den fließenden Verkehr in Richtung Cuxhaven habe der 13-Jährige allerdings nicht oder nicht rechtzeitig wahrgenommen, hieß es. Laut Polizei konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

