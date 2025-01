Stand: 10.01.2025 11:27 Uhr Vier Stuten und ein Hengst: Landkreis Stade versteigert Pferde

Fünf hochwertige Pferde, die das Veterinäramt einem Besitzer weggenommen hatte, werden am Samstag im Auftrag des Landkreises Stade versteigert. Die Tiere seien nicht tierschutzgerecht gehalten worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Bei den Pferden handelt es sich unter anderem um einen vier Jahre alten Rapphengst, eine einjährige Fuchsstute und eine dreijährige Rappstute, heißt es vom Landkreis. Versteigert werden die Tiere am Samstag in Engelschoff und in Issendorf. Am Tag der Versteigerung können sie vorab zwei Stunden lang begutachtet werden.

