Unfall in Steinbeck: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steinbeck (Landkreis Heidekreis) ist am Sonntagabend ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 18-jährige Autofahrerin beim Überqueren einer Kreuzung zur K6 den Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der 65-Jährige starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.08.2024 | 08:30 Uhr