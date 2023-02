Stand: 01.02.2023 07:08 Uhr Unfall bei Tiste: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Tiste im Landkreis Rotenburg ist ein 37-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann am Dienstagnachmittag zwischen Vaerloh und Tiste von der Landesstraße 142 ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer aus dem Wagen geschleudert und das Auto in mehrere Teile gerissen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass auch ein Hund im Auto war. Der ist nach dem Aufprall offensichtlich weggelaufen und konnte bislang nicht wieder eingefangen werden.

