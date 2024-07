Stand: 04.07.2024 11:24 Uhr Unfall auf A7 bei Soltau: Strecke Richtung Hannover gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 bei Soltau in Richtung Hannover seit mehreren Stunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwochabend ein Sattelzug in der Baustelle zwischen Soltau-Ost und Soltau-Süd von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen sowie mehreren Bäumen kollidiert. Der 23 Jahre alte Fahrer blieb demnach unverletzt. Warum der Lkw von der Straße abkam, ist unklar. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Strecke in Richtung Hamburg teils gesperrt, in Richtung Hannover sind alle Spuren gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollen die Aufräumarbeiten noch bis heute Mittag andauern. Eine Umleitung führt über die U18.

