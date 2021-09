Umbaupläne: Airbus und Arbeitnehmerseite kommen nicht voran Stand: 08.09.2021 11:47 Uhr Erneut haben Airbus, Betriebsräte und die IG Metall über einen Sozialplan für die rund 13.000 Mitarbeiter verhandelt. Hintergrund ist der geplante Umbau - auch bei der Tochterfirma Premium Aerotec.

Aerotec hat seine Standorte unter anderem in Nordenham im Landkreis Wesermarsch und Varel (Landkreis Friesland). Der Betriebsratsvorsitzende in Varel, Jürgen Bruns, sprach nach der zweiten Verhandlungsrunde von einem enttäuschenden Ergebnis. Die Mitarbeiter an diesem Standort wurden am Mittwochmorgen über die Ergebnisse informiert.

Videos 4 Min Aerotec: Top-Manager soll Investor informiert haben Laut einem Bericht des "Business Insider" soll er interne Informationen an einen Investor aus Österreich weitergegeben haben. (08.07.2021) 4 Min

Auch Airbus-Standorte in Stade, Bremen und Hamburg betroffen

Die Suche nach Investoren werde weiter vorgesetzt, alternative Vorschläge nicht ernsthaft geprüft, so Bruns. Dabei sei inzwischen sogar die Kurzarbeit in Varel ausgesetzt. IG Metall und Betriebsräte verlangen stattdessen von Airbus konkrete Zusagen, wie die Beschäftigten an den Standorten in Varel und Augsburg abgesichert werden können. Im April hatte Airbus angekündigt, dass Anfang 2022 Teile von Airbus Operations und ein Großteil von Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen sollen, die sich um die Montage etwa von großen Rumpfteilen kümmert. Eine weitere neue Einheit soll sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentrieren. Dafür strebt Airbus die Verbindung mit einem "starken, externen Partner" an. Betroffen von den Umbauplänen sind auch Airbus-Standorte in Hamburg, Bremen und Stade.

IG Metall für Arbeitskampf bereit

Ein Airbus-Sprecher berichtete nun, das Unternehmen habe in den Gesprächen "Vorschläge zu Beschäftigungssicherung und -bedingungen an den deutschen Standorten unterbreitet". In einer Zusammenfassung, die den Sozialpartnern übergeben werde, "werden wir auch auf die Vorschläge der Arbeitnehmervertreter eingehen", hieß es weiter. Die IG Metall will die Gespräche mit Airbus nun in der Tarifkommission bewerten, die dann auch über den weiteren Kurs entscheidet. Die Gewerkschaft hatte bereits mit Arbeitskampfmaßnahmen im Herbst gedroht, sollte am Verhandlungstisch keine Einigung erzielt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.09.2021 | 12:00 Uhr