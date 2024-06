Stand: 04.06.2024 08:38 Uhr Überraschung: Faultier-Baby im Weltvogelpark Walsrode geboren

Im Weltvogelpark Walsrode hat das Faultierpärchen "Elisa" und "Bilbo" überraschend erstmals Nachwuchs bekommen. Nach etwa elfmonatiger Tragzeit brachte das Weibchen ein Jungtier zur Welt, wie der Park mitteilte. Die Geburt finde bei Faultieren in den Bäumen statt. Das Baby sei 300 bis 400 Gramm schwer, habe schon Fell und ein entwickeltes Gebiss. Nach der Geburt krabbelte das Neugeborene sofort auf den Bauch der Mutter und krallte sich im Fell fest, wo es nun die nächsten Monate verbringen wird. Für den Park ist es die erste Geburt eines Faultiers. Niemand habe geahnt, dass das Weibchen trächtig ist, hieß es. Faultiere verbringen den Großteil ihres Lebens in den Bäumen, sie leben vor allem im Regenwald in Mittel- und Südamerika. Ihr langsamer Stoffwechsel und ihre geringen Bewegungsaktivitäten sind an das Leben in den Wipfeln angepasst, sie schlafen oft 15 Stunden am Tag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.06.2024 | 06:30 Uhr